Футбол
У футболиста Старриджа в Лос-Анджелесе украли ценные вещи и собакуВести.Ru 08:05
Бывший форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж пострадал от грабителей: его дом в окрестностях Лос-Анджелесе обокрали и при этом, кроме нескольких сумок с ценными вещами, преступники забрали собаку футболиста. Англичанин готов заплатить за пса 30 тыс. долларов, лишь бы вернуть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В дом Старриджа ворвались и украли собаку! Игрок готов отдать любые деньги за ее возвращение
Спорт день за днем07:48
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Общество
В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов
Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Марина Александрова показала редкое фото своих детей
Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Авто
ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
Обновлено в 03:54
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Кино
Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Более тысячи ливийцев погибли в боях вокруг Триполи
Обновлено в 08:55
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Происшествия
СК разберется с историей о лишении статуса инвалида девушки в Москве
Ранее в эфире одного из федеральных каналов рассказали о том, что 18-летняя девушка, проживающая в Московской области, была незаконно лишена статуса инвалида, сообщает пресс-служба СК РФ.
Обновлено в 09:19
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»
Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Футбол
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Общество
Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами
Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации
Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Общество
В РПЦ заявили, что мужчины умнее женщин
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины», но терпеливее.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
Политика
Радикалы напали на журналиста у здания телеканала NewsOne
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
В Крыму Главное следственное управление СКР по Республике Крым начало следственные действия по факту обнаружения на пляже Николаевки тела мужчины с гирей на голове.
Обновлено в 07:27
Политика
Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной
Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:04