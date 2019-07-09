Футбол

У футболиста Старриджа в Лос-Анджелесе украли ценные вещи и собакуВести.Ru 08:05

Бывший форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж пострадал от грабителей: его дом в окрестностях Лос-Анджелесе обокрали и при этом, кроме нескольких сумок с ценными вещами, преступники забрали собаку футболиста. Англичанин готов заплатить за пса 30 тыс. долларов, лишь бы вернуть.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Дом Старриджа ограбили. Похищена собака, за возвращение которой игрок обещает заплатить любые деньги

Sport24.ru05:48

Экс-игрока «Ливерпуля» Старриджа ограбили

Газета.Ru07:32

В дом Старриджа ворвались и украли собаку! Игрок готов отдать любые деньги за ее возвращение

Спорт день за днем07:48

У Старриджа украли собаку. Он предлагает 20-30 тысяч долларов тому, кто ее вернет

Sports.ru07:55

«Я заплачу любые деньги»: Старридж просит грабителей дома вернуть собаку

Евро-футбол.ру07:30

Дом экс-форварда «Ливерпуля» Старриджа в США обворовали, у него украли собаку

Чемпионат07:04

Дом Старриджа ограбили и украли его собаку. Видео

Спорт-Экспресс05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

Обновлено в 08:54
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Общество

В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов

Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Политика

Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Марина Александрова показала редкое фото своих детей

Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Футбол

Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика

Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа

Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Кольцово задержали депутата, которая ждала Путина с плакатом

Обновлено в 07:46
Авто

ГАЗ получил ОТТС на новый полноприводный грузовик Садко Next

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства на очередную новинку.
Обновлено в 03:54
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
Кино

Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году

Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Более тысячи ливийцев погибли в боях вокруг Триполи

Обновлено в 08:55
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Происшествия

СК разберется с историей о лишении статуса инвалида девушки в Москве

Ранее в эфире одного из федеральных каналов рассказали о том, что 18-летняя девушка, проживающая в Московской области, была незаконно лишена статуса инвалида, сообщает пресс-служба СК РФ.
Обновлено в 09:19
Футбол

Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»

Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Футбол

Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию

Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Общество

Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами

Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации

Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Общество

В РПЦ заявили, что мужчины умнее женщин

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины», но терпеливее.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика

Синоптики предупредили о снижении урожая гречки

«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
Политика

Радикалы напали на журналиста у здания телеканала NewsOne

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей

В Крыму Главное следственное управление СКР по Республике Крым начало следственные действия по факту обнаружения на пляже Николаевки тела мужчины с гирей на голове.
Обновлено в 07:27
Политика

Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной

Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное