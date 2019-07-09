Бывший форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж пострадал от грабителей: его дом в окрестностях Лос-Анджелесе обокрали и при этом, кроме нескольких сумок с ценными вещами, преступники забрали собаку футболиста. Англичанин готов заплатить за пса 30 тыс. долларов, лишь бы вернуть.

У футболиста Старриджа в Лос-Анджелесе украли ценные вещи и собаку

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