Происшествия

У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евроPravda.Ru 06:18

У нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани угнали автомобиль стоимость 200 тысяч евро. Инцидент произошел в районе Парижа Нейи-сюр-Сен. Преступники угнали автомобиль Range Rover Autobiography, сообщает L'Equipe.
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У Кавани угнали автомобиль стоимостью почти в 200 тысяч евро

Спорт-Экспресс03:18

У Кавани угнали автомобиль стоимостью около € 200 тыс

Чемпионат03:36

У форварда «ПСЖ» украли машину стоимостью €200 тысяч

Газета.Ru03:27

СМИ: У Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Матч ТВ08:47

У Кавани угнали автомобиль

Soccer.ru03:17

У форварда «ПСЖ» Кавани угнали машину стоимостью €200 тысяч

Sport24.ru02:47

У форварда «ПСЖ» угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Sport.ru03:59
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин счел наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства детской площадки в Рязани, назвав ее "криминальной историей" и "наглостью", в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 10:04
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Музыка

Нетребко и Эйвазов бесплатно выступят на Дворцовой

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал 21 участника протестной акции

Верх-Исетский районный суд привлек к ответственности 21 человека. Всем им назначено наказание в виде ареста на срок от двух до 10 суток.
Обновлено в 03:34
Общество

«Ни организаторов, ни финансирования». Политтехнолог — о том, как устроен протест в сквере у Драмы

Обновлено в 08:00
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин заявил, что критика помогает властям вскрывать допущенные ошибки

Многие чиновники не любят критику, однако она помогает выявить допущенные ошибки и оценивать результативность работы органов власти.
Обновлено в 08:32
Хоккей

Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Победа с разницей в десять шайб стала самой крупной в истории сборной России.
Обновлено вчера в 16:27
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Космос

Музею космонавтики подарили более сотни новых экспонатов

Обновлено в 09:12
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали покупку 76 истребителей Су-57 вместо 16

«Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как можно снизить стоимость самолетов на 20 процентов и закупить 76 единиц вместо 16.
Обновлено в 10:55
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.
Обновлено в 06:58
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Политика

Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России

Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Певец Вакарчук рассказал, кто вошел в его партию «Голос»

Обновлено в 05:24
Политика

Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов

Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Путешествия

Регата «Золотое кольцо Боспорского царства» соединит города юга

На юге России с 25 мая по 1 июня впервые состоится уникальная парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства".
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Обновлено в 10:55
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Студия Никиты Михалкова снимет в Таганроге фильм-катастрофу

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