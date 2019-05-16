У форварда «ПСЖ» Кавани угнали машину стоимостью €200 тысячSport24.ru 02:47

У форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани угнали автомобиль. Как утверждает L’Equipe, у уругвайского форварда украли Range Rover Autobiography стоимостью около 200 тысяч евро в районе Нейи-сюр-Сен. Полицейские смогли быстро отыскать автомобиль и вернуть его владельцу.

У форварда «ПСЖ» Кавани угнали машину стоимостью €200 тысяч

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