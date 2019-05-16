Происшествия

У форварда «ПСЖ» Кавани угнали машину стоимостью €200 тысячSport24.ru 02:47

У форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани угнали автомобиль. Как утверждает L’Equipe, у уругвайского форварда украли Range Rover Autobiography стоимостью около 200 тысяч евро в районе Нейи-сюр-Сен. Полицейские смогли быстро отыскать автомобиль и вернуть его владельцу.
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У футболиста угнали машину стоимостью почти в €200 тысяч

News.ru05:13

У форварда «ПСЖ» Кавани угнали внедорожник стоимостью 200 тыс. евро

Вести.Ru05:00

У форварда «ПСЖ» украли машину стоимостью €200 тысяч

Газета.Ru03:27

У Кавани угнали автомобиль стоимостью около € 200 тыс

Чемпионат03:36

У Кавани угнали автомобиль стоимостью почти в 200 тысяч евро

Спорт-Экспресс03:18

У форварда «ПСЖ» Кавани угнали машину стоимостью €200 тысяч

Sport24.ru02:47

У форварда «ПСЖ» угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Sport.ru03:59
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Музыка

Второй полуфинал: сегодня на Евровидении-2019 выступит Сергей Лазарев

Обновлено в 04:51
Политика

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 05:47
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Футбол

Салах начал переговоры с «Реалом»

Переговоры между Реалом и Мохамедом Салахом находятся на начальной стадии, заявил Крайон.
Обновлено в 04:17
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Происшествия

Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось

Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Ростех выпустил замену иностранным материалам для бронежилетов и касок

В Ростехе уточнили, что российская бронезащита нового поколения повысит защищенность личного состава и военной техники "Применение новейшего материала позволит повысить прочность защиты, при этом вес изделий будет меньше аналогов из других материалов на 20 – 30 процентов", — приводит комментарий пресс-службы Ростеха РИА Новости.
Обновлено в 08:07
Политика

Олигарх Коломойский вернулся на Украину

О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Наука

В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города

Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Юлия Барановская вспомнила о влюбленности в Андрея Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская получила широкую известность не только благодаря работе на телевидении, но и благодаря роману с популярным футболистом Андреем Аршавиным.
Обновлено в 05:14
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV

В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
Обновлено в 08:21
Футбол

Второй гол прилетел в ворота «Арсенала» после просмотра судьей ВАР

Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей

Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Горелово пассажирская маршрутка на скорости влетела в дерево

ДТП случилось во втором часу дня недалеко от железнодорожной станции Горелово. Автобус №245 с полным салоном пассажиров врезался в дерево.
Обновлено в 07:16
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Музыка

Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате

Мадридский суд признал невиновной в плагиате колумбийскую певицу Шакиру. Обвинения против певицы выдвинул кубинец Ливан Кастельяно Вальдес.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Стриптизер Тарзан показал фото Наташи Королевой без макияжа

Певица предстала на фото в роскошном зеленом платье с открытыми плечами и без макияжа.
Обновлено в 05:07
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.
Обновлено в 06:02
Футбол

Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Обновлено в 06:21
Происшествия

За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек

Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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