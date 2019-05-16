У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евроPravda.Ru 06:18

У нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани угнали автомобиль стоимость 200 тысяч евро. Инцидент произошел в районе Парижа Нейи-сюр-Сен. Преступники угнали автомобиль Range Rover Autobiography, сообщает L'Equipe.

У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Политика Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.

Политика Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

Армия и оружие Силовики массово минируют местность в Донбассе, заявил Лукашевич Украинские силовики продолжают массово минировать местность в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Экономика Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Происшествия В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.

Теннис Хачанов уступил Вердаско в третьем круге турнира в Риме В четвертьфинале 35-летний Вердаско встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Рафаэль Надаль (Испания).

Шоу-бизнес Дочь Александра Серова рассказала об отношениях отца с ее мужем Артист не сразу принял возлюбленного Мишель. Известный певец Александр Серов очень любит свою единственную дочь.

Экономика Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.

Происшествия В московском Институте физической химии произошел взрыв Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.

Общество В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Политика Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Общество Роскачество рассказало, как правильно выбрать подгузник Эксперты Роскачества проведут проверку 29 наиболее известных брендов детских подгузников из разных стран.

Происшествия В Китае автомобиль въехал в прохожих, погибли три человека Три человека погибли в результате наезда автомобиля на прохожих в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, сообщают местные СМИ.

Здоровье Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.

Политика Больше половины украинцев негативно относятся к Путину Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.

Армия и оружие В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты» Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».

Футбол Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.

Космос Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи Российские космонавты на МКС испытали установку по получению технической воды из мочи.