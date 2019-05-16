Происшествия
У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евроPravda.Ru 06:18
У нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани угнали автомобиль стоимость 200 тысяч евро. Инцидент произошел в районе Парижа Нейи-сюр-Сен. Преступники угнали автомобиль Range Rover Autobiography, сообщает L'Equipe.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Музыка
Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:21
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие
Силовики массово минируют местность в Донбассе, заявил Лукашевич
Украинские силовики продолжают массово минировать местность в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 11:59
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Теннис
Хачанов уступил Вердаско в третьем круге турнира в Риме
В четвертьфинале 35-летний Вердаско встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) – Рафаэль Надаль (Испания).
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова рассказала об отношениях отца с ее мужем
Артист не сразу принял возлюбленного Мишель. Известный певец Александр Серов очень любит свою единственную дочь.
Обновлено в 10:03
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать подгузник
Эксперты Роскачества проведут проверку 29 наиболее известных брендов детских подгузников из разных стран.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Китае автомобиль въехал в прохожих, погибли три человека
Три человека погибли в результате наезда автомобиля на прохожих в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 12:09
Здоровье
Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением
Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Политика
Больше половины украинцев негативно относятся к Путину
Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»
Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:17
Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Политика
Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США
Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Космос
Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи
Российские космонавты на МКС испытали установку по получению технической воды из мочи.
Обновлено в 11:20
Наука
Стратосферный планер испытают на высоте 27 тысяч метров
Подразделение Perlan Project европейского авиастроительного концерна Airbus начало готовить перспективный стратосферный планер Perlan 2 к испытаниям полетом на высоте более 27 тысяч метров.
Обновлено в 09:19