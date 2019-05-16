Происшествия

У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евроPravda.Ru 06:18

У нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани угнали автомобиль стоимость 200 тысяч евро. Инцидент произошел в районе Парижа Нейи-сюр-Сен. Преступники угнали автомобиль Range Rover Autobiography, сообщает L'Equipe.
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СМИ: У Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Матч ТВ08:47

У Кавани угнали автомобиль стоимостью около € 200 тыс

Чемпионат03:36

У форварда «ПСЖ» угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Sport.ru03:59

У Кавани угнали автомобиль стоимостью почти в 200 тысяч евро

Спорт-Экспресс03:18

У Кавани угнали автомобиль

Soccer.ru03:17

У форварда «ПСЖ» Кавани угнали машину стоимостью €200 тысяч

Sport24.ru02:47

У форварда «ПСЖ» украли машину стоимостью €200 тысяч

Газета.Ru03:27
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Технологии

В Сети обнаружили базу данных с паспортами российских туристов

Обновлено в 07:47
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Катя Варнава стала напоминать юную Пугачеву

Немало подписчиков написали в комментариях, что с челкой Екатерина очень напоминает молодую Аллу Пугачеву, которая носила похожую прическу: «Вы здесь похожи на Аллу Пугачеву», «Как Пугачева», «Пугачеву напомнила почему-то».
Обновлено в 05:04
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Политика

«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне

Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье

В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации

Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик

Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом.
Обновлено в 08:29
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Екатеринбурге задержаны 70 протестующих против строительства храма

Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник Полиция задержала 70 человек, протестующих против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 08:35
Хоккей

«Локомотив» подписал контракт с Лазушиным

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" на своем сайте объявил о подписании контракта с голкипером Александром Лазушиным.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова Мартин ударил одноклассника, заступаясь за отца

Обновлено в 03:31
Музыка

Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

Обновлено в 07:33
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Экс-супруга Волочковой подозревают в романе с телеведущей

Бывший муж балерины Анастасии Волочковой закрутил роман с ведущей передачи «Утро России» Еленой Николаевой.
Обновлено в 04:06
Футбол

Назван самый дорогой футбольный бренд в мире

Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем

В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

Обновлено в 05:56
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