У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евроPravda.Ru 06:18

У нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани угнали автомобиль стоимость 200 тысяч евро. Инцидент произошел в районе Парижа Нейи-сюр-Сен. Преступники угнали автомобиль Range Rover Autobiography, сообщает L'Equipe.

У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евро

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