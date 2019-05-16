Происшествия
У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евроPravda.Ru 06:18
У нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани угнали автомобиль стоимость 200 тысяч евро. Инцидент произошел в районе Парижа Нейи-сюр-Сен. Преступники угнали автомобиль Range Rover Autobiography, сообщает L'Equipe.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Катя Варнава стала напоминать юную Пугачеву
Немало подписчиков написали в комментариях, что с челкой Екатерина очень напоминает молодую Аллу Пугачеву, которая носила похожую прическу: «Вы здесь похожи на Аллу Пугачеву», «Как Пугачева», «Пугачеву напомнила почему-то».
Обновлено в 05:04
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Политика
«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне
Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»
В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик
Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом.
Обновлено в 08:29
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Назван способ прохода авианосцев США в Черное море
США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны 70 протестующих против строительства храма
Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник Полиция задержала 70 человек, протестующих против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 08:35
Хоккей
«Локомотив» подписал контракт с Лазушиным
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" на своем сайте объявил о подписании контракта с голкипером Александром Лазушиным.
Обновлено в 08:45
Музыка
Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно
Обновлено в 07:33
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Экс-супруга Волочковой подозревают в романе с телеведущей
Бывший муж балерины Анастасии Волочковой закрутил роман с ведущей передачи «Утро России» Еленой Николаевой.
Обновлено в 04:06
Футбол
Назван самый дорогой футбольный бренд в мире
Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56