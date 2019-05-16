Происшествия
У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евроPravda.Ru 06:18
У нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани угнали автомобиль стоимость 200 тысяч евро. Инцидент произошел в районе Парижа Нейи-сюр-Сен. Преступники угнали автомобиль Range Rover Autobiography, сообщает L'Equipe.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:53, Ашберн
Культура
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Музыка
Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения 2019
Обновлено в 09:00
Футбол
Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Общество
Жители улицы Рубинштейна устроили акцию против баров
Жители домов на улице Рубинштейна встретили гостей Петербургского юридического форума протестной акцией, сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург».
Обновлено в 13:12
Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено в 14:30
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Общество
Милонов сообщил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге
Обновлено в 13:33
Происшествия
Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве
ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Общество
Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя
Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Технологии
В Интернете обнаружили базу данных российских туристов
В настоящее время база уже закрыта, однако ранее в ней присутствовали учетные записи нескольких подключенных к сервису туристических агентств, которые позволяли получить доступ к паспортным данным туристов, информации об их поездках, билетах и адресах электронной почты.
Обновлено в 15:24
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Футбол
Ассоциация футбольных лиг выступила против реформы Лиги чемпионов
EPFL выступила против этой реформы, посчитав, что такой формат пойдет на пользу только некоторым богатым клубам Европы, а остальным лигам и командам пойдет в ущерб.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая
В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Футбол
РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным
Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 13:47
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ
Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода "Дружба" все еще заполнены некачественной нефтью.
Обновлено в 14:17