Происшествия

У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евроPravda.Ru 06:18

У нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани угнали автомобиль стоимость 200 тысяч евро. Инцидент произошел в районе Парижа Нейи-сюр-Сен. Преступники угнали автомобиль Range Rover Autobiography, сообщает L'Equipe.
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СМИ: У Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Матч ТВ08:47

У Кавани угнали автомобиль стоимостью около € 200 тыс

Чемпионат03:36

У форварда «ПСЖ» угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Sport.ru03:59

У Кавани угнали автомобиль стоимостью почти в 200 тысяч евро

Спорт-Экспресс03:18

У Кавани угнали автомобиль

Soccer.ru03:17

У форварда «ПСЖ» Кавани угнали машину стоимостью €200 тысяч

Sport24.ru02:47

У форварда «ПСЖ» украли машину стоимостью €200 тысяч

Газета.Ru03:27
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:53, Ашберн
Культура

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Музыка

Сегодня состоится второй полуфинал Евровидения 2019

Обновлено в 09:00
Футбол

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Общество

Жители улицы Рубинштейна устроили акцию против баров

Жители домов на улице Рубинштейна встретили гостей Петербургского юридического форума протестной акцией, сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург».
Обновлено в 13:12
Гаджеты

ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 14:30
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Общество

Милонов сообщил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге

Обновлено в 13:33
Происшествия

Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве

ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Политика

Геращенко уволилась с должности представителя Украины в Минске

Обновлено в 08:46
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем

Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Общество

Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя

Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Технологии

В Интернете обнаружили базу данных российских туристов

В настоящее время база уже закрыта, однако ранее в ней присутствовали учетные записи нескольких подключенных к сервису туристических агентств, которые позволяли получить доступ к паспортным данным туристов, информации об их поездках, билетах и адресах электронной почты.
Обновлено в 15:24
Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Футбол

Ассоциация футбольных лиг выступила против реформы Лиги чемпионов

EPFL выступила против этой реформы, посчитав, что такой формат пойдет на пользу только некоторым богатым клубам Европы, а остальным лигам и командам пойдет в ущерб.
Обновлено в 12:20
Гаджеты

«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая

В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Футбол

РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 13:47
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Космос

Странствующая Земля: ученые объясняют, как можно изменить орбиту

Обновлено в 14:01
Политика

Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода "Дружба" все еще заполнены некачественной нефтью.
Обновлено в 14:17
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Общество

Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма в сквере

Обновлено в 13:08
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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