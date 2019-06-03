У финансовых продуктов появятся паспортаСаминвестор 00:39

В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и др.

с чего всё началось

Регулятор рекомендует включать в паспорта финансовых продуктов данные о поставщике или агенте, требования к квалификации клиента (наличие или отсутствие статуса квалифицированного инвестора и так далее), максимальные потери, последствия досрочного расторжения договора и другое, сообщают «Ведомости».

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