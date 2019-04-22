Происшествия
У эксперта в Москве похитили картину ЛевитанаВести.Ru 05:06
Эксперт написал заявление в полицию, однако уголовное дело вряд ли будет возбуждено – вопрос относится к области гражданско-правовых отношений, сообщил агентству источник в правоохранительных органах. 11 апреля картина была передана по расписке со стоимостью 2 миллиона 240 тысяч рублей.
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Политика
Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича
Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Политика
Совет Федерации остался без Интернета
В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке
Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика
ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 04:50
Общество
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Экономика
Выручка Huawei в первом квартале выросла на 39%
Выручка Huawei Technologies Co. в первом квартале 2019 года выросла на 39% и составила 179,7 млрд юаней ($26,81 млрд), говорится в сообщении Huawei.
Обновлено в 04:17
Теннис
Медведев вошел в топ-5 чемпионской гонки ATP
Чемпионская гонка ATP от 22 апреля: 1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2405 2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1965 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1550 5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1255 6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1235 7 (97).
Обновлено в 01:51
Хоккей
«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вегас» и сравнял счет в серии
"Сан-Хосе" в гостях выиграл у "Вегаса" (2:1 2ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.
Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты
Эксперт продемонстрировал эволюцию камеры Samsung Galaxy от S7 до S10
Эксперт продемонстрировал поэтапную эволюцию качества основной камеры флагманской линейки Galaxy от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Хоккей
Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»
Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
Обновлено в 05:10
Происшествия
От степных пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек
Пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье признаны 645 человек.
Обновлено в 04:22
Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Кандидат Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 10,53% протоколов.
Обновлено вчера в 17:30
Музыка
Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью
В Москве проходит прощание с Ириной Цывиной Разумеется, одним из первых в зале появился сын Ирины Цывиной Евгений.
Обновлено в 04:50
Авто
Renault не планирует смену поколения флагманского Koleos
Специалисты издания speedme.ru отмечают, что жизненный цикл модели уже подходит к концу, а судя по снимкам, которые удалось сделать фотошпионам, компания не планирует выпускать новое поколение модели и только освежит экстерьер кроссовера.
Обновлено в 05:17
Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%
В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Политика
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS
Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Футбол
Сальваторе Боккетти: «Когда забьет Мельгарехо? Не знаю»
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти надеется, что полузащитник и одноклубник итальянца Лоренсо Мельгарехо сможет отличиться в следующем, 25-м туре чемпионата России против "Арсенала", сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 04:23
Политика
Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах
Обновлено в 03:54