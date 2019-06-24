Экономика

У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублейURA.Ru 02:49

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».
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У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей

URA.Ru02:49

«Альфа-банк» выиграл суд на 16,8 миллиарда у структур бывшего владельца банка «Югра»

ФедералПресс04:05

У структур экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд и подали иски еще на 23,3 млрд

Znak.com01:52

«Альфа-банк» взыскал с компаний экс-акционера «Югры» 16,8 млрд

Накануне.Ru03:14

«Альфа-банк» взыскал с фирм экс-владельца банка «Югра» 16,8 миллиарда

Правда УрФОвчера в 23:26

Альфа-банк отсудил у структур экс-владельца банка «Югра» 17 млрд рублей

Ведомостивчера в 18:15

Суд взыскал с московских компаний в сфере недвижимости $282 млн в пользу Альфа-банка

Интерфаксвчера в 07:47
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:06, Вашингтон
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Политика

В офисе партии «Альтернатива для Германии» прошли обыски

В офисе партии "Альтернатива для Германии" в Дюссельдорфе прошли обыски.
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Политика

Оскорбивший Скабееву депутат Рады закатил неадекватную истерику в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Береза, оскорбивший Ольгу Скабееву, закатил истерику в ПАСЕ.
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Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой.
Обновлено в 03:33
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика

Евкуров покинет пост главы Ингушетии

Пост главы Ингушетии Евкуров занял осенью 2008 года на временной основе, после чего его должность утвердило Народное собрание.
Обновлено вчера в 12:23
Космос

Ракета Falcon Heavy отправилась в космос

Состоялся третий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с площадки 39A Космического центра Кеннеди в США.
Обновлено в 03:46
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Генпрокуратура сообщила об угрожающей ситуации с рыбой на Волге

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Автомобиль протаранил ворота посольства США в Сеуле

В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:30
Политика

Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Политика

Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Кино

Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

Обновлено в 07:22
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» перевезут на базу на Охотском море

Обновлено вчера в 08:00
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Авто

BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next

Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52
Интернет

Тысячи опасных приложений обнаружены в магазине Google Play Store

В течение двух лет исследователи из Сиднейского университета совместно с коллегами из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) изучали приложения, размещаемые в магазине Google Play Store.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Обновлено вчера в 23:12
Политика

Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ

Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
Обновлено в 09:00
Общество

Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные

Долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг предлагается считать безнадежными и списывать, если они возникли в период, по которому уже истек срок исковой давности.
Обновлено в 07:39
Политика

Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
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