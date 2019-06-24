Экономика

У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублейURA.Ru 02:49

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».
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«Альфа-банк» взыскал с фирм экс-владельца банка «Югра» 16,8 миллиарда

Правда УрФОвчера в 23:26

Суд взыскал с Хотина 16,8 млрд рублей в пользу Альфа-Банка

Саминвестор01:59

У структур экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд и подали иски еще на 23,3 млрд

Znak.com01:52

У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей

URA.Ru02:49

Альфа-банк отсудил у структур экс-владельца банка «Югра» 17 млрд рублей

Ведомостивчера в 18:15

Суд взыскал с московских компаний в сфере недвижимости $282 млн в пользу Альфа-банка

Интерфаксвчера в 07:47
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Происшествия

На складе боеприпасов в Казахстане произошли взрывы

В результате взрывов на складе боеприпасов в г. Арысь Туркестанской области Казахстана погиб один человек.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Политика

В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ

После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Зеленский может не попасть на саммит G20

МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).
Обновлено вчера в 13:02
Футбол

Эрнани: «Мои лучшие матчи за „Зенит“ впереди»

Люди болеют за клуб и, конечно же, хотят, чтобы «Зенит» играл как можно лучше.
Обновлено в 02:51
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Происшествия

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Интернет

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Компания SpaceX перенесла на более позднее время запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Ипотека в России станет дешевле

В ходе прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин назвал ошибкой правительства, и в частности министерства финансов, фактическую недоступность ипотеки для части россиян.
Обновлено вчера в 12:05
Авто

Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego

На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия

Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области

Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта

Обновлено вчера в 21:46
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Политика

ПАСЕ отказалась проводить обсуждение ситуации вокруг крушения МН17

Парламентская ассамблея Совета Европы высказалась против обсуждения ситуации вокруг крушения малайзийского Боинга МН17 на очередной сессии.
Обновлено вчера в 06:11
Политика

Трамп захотел разорвать договор с Японией

Президент США Дональд Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

В ЦВО по приказу Путина началась внезапная проверка боеготовности

В войсках Центрального военного округа по приказу президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Обновлено в 02:17
Происшествия

В Красноярске кондуктор и пассажиры приняли роды в автобусе

Увы, ждать неотложку было некогда. В итоге пассажиры и кондуктор автобуса решили без остановок гнать к конечной в микрорайоне Солнечный.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Анна Нетребко села на итальянскую диету

На родине Джульетты оперная дива вернулась к итальянской диете. Нетребко проще относится к своему весу.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Более 10 кг героина изъяли у преступной группы в Самарской области

Канал поставок наркотиков, организованный преступной группой, пресекли в Самарской области, изъято более 10 кг героина.
Обновлено в 02:17
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