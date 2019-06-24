Экономика
У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублейURA.Ru 02:49
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».
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Суд взыскал с московских компаний в сфере недвижимости $282 млн в пользу Альфа-банка
Интерфаксвчера в 07:47
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:30, Вашингтон
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Политика
Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
Российская делегация во вторник подала заявку на участие в текущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:12
Здоровье
Бакулевский центр получит средства на дополнительные операции
Средства будут направлены на проведение дополнительных и внеплановых высокотехнологичных операций, научные исследования и разработки в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:42
Кино
Невыносимый Моргунов: Гайдай поклялся его больше не снимать
Вспоминая годы работы в АПН, где трудилась и Галина Брежнева, писатель Александр Нилин рассказывал, как встретил в фойе Моргунова, к которому приблизилась прелестная скромная девушка.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Против челябинской пенсионерки возбудили дело об оправдании теракта в Архангельске
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) против пожилой жительницы Челябинска из-за высказывания в интернете про подростка, подорвавшего приемную архангельского УФСБ, сообщают Znak.com и Ura.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Крупнейший двухдвигательный авиалайнер совершил первые пробежки
Как пишет Aeronautics Online, наземные проверки крупнейшего в мире двухдвигательного пассажирского самолета, в ходе которых самолет совершил первые пробежки, начались 20 июня 2019 года.
Обновлено в 02:32
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Обновлено вчера в 08:07
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Космос
Мощный выброс метана зафиксирован на Марсе
Мощный всплеск метана был зафиксирован космическим аппаратом Curiosity на поверхности Марса.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 03:07
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Футбол
Определились все участники четвертьфинала Кубка Америки
В четвертьфинале Кубка Америки сыграют победители трех групп — Бразилия, Колумбия и Уругвай, занявшие вторые места Венесуэла, Аргентина и Чили, а также Перу и Парагвай, оказавшиеся на третьих местах в группах А и С. В заключительных матчах группового этапа сыграли Уругвай — Чили и Япония — Эквадор.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Что интересно, бывший особняк в «Лесной бухте» Эльды Медоевой, сестры помощника Дорофеева – подполковника ФСБ Марата Медоева, сегодня выкуплен неизвестным лицом, которое также прикрывается именем Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Культура
Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Гол полузащитника «Урала» Бикфалви покорил английских болельщиков
Гол румынского хавбека «Урала» Эрика Бикфалви в ворота московского «Динамо» неожиданно стал очень популярен в Великобритании.
Обновлено вчера в 01:13
Футбол
Джано спел песню на сборе «Спартака»
Хавбек во время очередной тренировки исполнил песню немецкой евроданс-группы Mr. President "Coco Jamboo". 😄 Джано желает вам хорошего настроения.
Обновлено в 04:13
Политика
МИД Украины раскритиковал решение ПАСЕ по России
На сайте ведомства опубликован официальный комментарий МИД Украины считает, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России является "недопустимой уступкой" и допускает возвращение российской делегации в ассамблею.
Обновлено в 02:38
Политика
Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
Обновлено в 04:01
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51