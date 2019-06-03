Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублейBFM.ru 03:56

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции. Надзорное ведомство обнаружило у бывшего чиновника дополнительно имущество почти на 5 млрд рублей.
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У экс-главы подмосковного района нашли имущество еще на 5 млрд руб

РБК04:28

Прокуратура требует изъять в пользу государства имущество экс-главы городского округа Клин на 9 млрд руб

Агентство Москва04:24

У бывшего главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Коммерсантъ04:54

Генпрокуратура потребовала арестовать имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Интерфакс03:51

Прокурор попросил взыскать 9 миллиардов рублей с экс-главы Клинского района

РИА Новости03:44

Прокуроры нашли у экс-главы Клинского района имущество ещё на 5 млрд рублей

Говорит Москва05:00

У экс-главы Клинского района Подмосковья обнаружили незаконное имущество на 9 млрд рублей

ТАСС04:00
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В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

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В Минстрое добавили, что сам принцип подсчета тепла также вызывает вопросы.
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Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

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Административно-территориальная единица и одноимённое муниципальное образование, существовавшие до октября 2017 года на северо-западе Московской области России.
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