Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублейBFM.ru 03:56
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции. Надзорное ведомство обнаружило у бывшего чиновника дополнительно имущество почти на 5 млрд рублей.
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