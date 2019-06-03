У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублейBFM.ru 03:56

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции. Надзорное ведомство обнаружило у бывшего чиновника дополнительно имущество почти на 5 млрд рублей.

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Происшествия Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.

Общество Умер скульптор Владимир Горевой Академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой умер в понедельник в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией России Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Авто Hyundai представила в России лимитированную версию Hyundai Solaris Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.

Общество В Финляндии запретили ввоз шиповника В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).

Политика В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019 Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.

Происшествия Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.

Армия и оружие Полиция Судана открыла огонь по протестующим Военная полиция Судана открыла огонь по демонстрантам в Хартуме у моста Нил аль-Азрак, в 500 метрах от штаба общего управления вооруженных сил в Хартуме, передает РИА "Новости".

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.

Политика Володин призвал США отказаться от построения однополярного мира Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает недопустимым вмешательство других стран в дела суверенных государств.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Экономика РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.

Хоккей Никита Сошников перешел из «Сент-Луиса» в «Салават Юлаев» Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский "Салават Юлаев".

Авто «АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж универсала Lada Granta Cross. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании.

Хоккей Евгений Мозер стал игроком «Автомобилиста» «Автомобилист» подписал односторонний контракт сроком на один год с нападающим Евгением Мозером, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.

Политика В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН Российская сторона считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил в понедельник на слушаниях в Гааге представитель делегации РФ.

Футбол Защитник «Ростова» Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 Защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Происшествия СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».