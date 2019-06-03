У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублейГазета.Ru 07:03

Силовики обнаружили у бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество почти на 9 млрд рублей. Ранее Генпрокуратура подала в суд иск об изъятии у экс-чиновника имущества на 4 млрд.

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

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