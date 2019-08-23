Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружили ракРИА Новости 06:40
У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, сообщается на сайте организации болельщиков "красно-белых" "Фратрия" со ссылкой на родственников экс-игрока, который в настоящее время является членом тренерского штаба академии клуба.
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Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
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Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме в Пятигорске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019», который проходит с 9 по 30 августа в Пятигорске.
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В Нижегородской области в лесу нашли пропавшую 5-летнюю девочку
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
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Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов
Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.
Обновлено в 14:05
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В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
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Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Общество
Экономист оценил возможность сокращения рабочей недели в России
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не «сию секунду».
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Android Q получила официальное название
Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
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Обновлено в 11:44
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Ведомство Меркель предрекло рецессию экономике Германии
Как пишет журнал Spiegel, в распоряжении которого оказались документы ведомства, падение в третьем квартале составит 0,1%. По общему определению, рецессия происходит, когда экономика сокращается два квартала подряд.
Обновлено в 13:50
Технологии
Раскрыт способ посылать сигналы в другие Вселенные
Ученые Университета Витватерсранда в ЮАР определили теоретические условия, при которых можно послать сообщение через червоточину — гипотетическую область пространства-времени, соединяющую черные дыры в различных Вселенных.
Обновлено в 12:55
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
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Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»
В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.
Обновлено в 13:57
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Появилось видео уничтожения севшего на кукурузное поле самолета A321
В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку.
Обновлено в 06:09
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Происшествия
Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.
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Общество
Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Политика
Посольство США запросило срочный консульский доступ к Уилану
Посольство Соединенных Штатов в Москве запросило в МИД РФ срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, которого обвиняют в России в шпионаже, сообщает американское диппредставительство в Twitter.
Обновлено в 12:28
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Интер» заявил Икарди на сезон под 7-м номером
Обновлено в 12:38
Футбол
Могилевец пропустит матч с «Ростовом»
Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Калкин отказался говорить о фильме про жертв Майкла Джексона
36-летний американский актер Киран Калкин (брат знаменитого Маколея Калкина, звезды «Один дома») прокомментировал документальный фильм 2019 года «Покидая Неверлэнд», в котором певца Майкла Джексона обвинили в растлении детей.
Обновлено в 12:36
Общество
Новый рекорд по числу долгожителей зафиксирован в России
Росстат сообщил о рекордном числе жителей России, которым исполнилось 100 и более лет.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания
Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.
Обновлено в 05:27