Футбол

У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружили ракРИА Новости 06:40

У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, сообщается на сайте организации болельщиков "красно-белых" "Фратрия" со ссылкой на родственников экс-игрока, который в настоящее время является членом тренерского штаба академии клуба.
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«Он собран как никогда». У экс-игрока «Спартака» Василия Кулькова нашли рак

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У Кулькова диагностирован рак пищевода

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У бывшего игрока «Спартака» Кулькова диагностирован рак

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У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружен рак пищевода

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У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак пищевода

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
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Василий Сергеевич Кульков
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник. Мастер спорта СССР.
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