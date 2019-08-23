У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, сообщается на сайте организации болельщиков "красно-белых" "Фратрия" со ссылкой на родственников экс-игрока, который в настоящее время является членом тренерского штаба академии клуба.

Происшествия Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме в Пятигорске Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019», который проходит с 9 по 30 августа в Пятигорске.

Экономика Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.

Происшествия В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

Шоу-бизнес Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения Кристина Бродская опубликовала трогательный пост в честь дня рождения супруга на официальной странице в Instagram.

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Общество Экономист оценил возможность сокращения рабочей недели в России Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не «сию секунду».

Гаджеты Android Q получила официальное название Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Экономика Ведомство Меркель предрекло рецессию экономике Германии Как пишет журнал Spiegel, в распоряжении которого оказались документы ведомства, падение в третьем квартале составит 0,1%. По общему определению, рецессия происходит, когда экономика сокращается два квартала подряд.

Технологии Раскрыт способ посылать сигналы в другие Вселенные Ученые Университета Витватерсранда в ЮАР определили теоретические условия, при которых можно послать сообщение через червоточину — гипотетическую область пространства-времени, соединяющую черные дыры в различных Вселенных.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Футбол Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси» В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.

Политика МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Происшествия Появилось видео уничтожения севшего на кукурузное поле самолета A321 В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку.

Происшествия Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.

Общество Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Политика Посольство США запросило срочный консульский доступ к Уилану Посольство Соединенных Штатов в Москве запросило в МИД РФ срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, которого обвиняют в России в шпионаже, сообщает американское диппредставительство в Twitter.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Футбол Могилевец пропустит матч с «Ростовом» Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.

Шоу-бизнес Калкин отказался говорить о фильме про жертв Майкла Джексона 36-летний американский актер Киран Калкин (брат знаменитого Маколея Калкина, звезды «Один дома») прокомментировал документальный фильм 2019 года «Покидая Неверлэнд», в котором певца Майкла Джексона обвинили в растлении детей.

Общество Новый рекорд по числу долгожителей зафиксирован в России Росстат сообщил о рекордном числе жителей России, которым исполнилось 100 и более лет.