Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружили ракРИА Новости 06:40
У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, сообщается на сайте организации болельщиков "красно-белых" "Фратрия" со ссылкой на родственников экс-игрока, который в настоящее время является членом тренерского штаба академии клуба.
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Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»
Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .
Обновлено в 09:02
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Здоровье
На юге России распространились опасные тропические комары
Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:27
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено в 09:19
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Как сообщает "Интерфакс", на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму режиссер появился на костылях, рассказав, что уже перенес несколько операций, в общей сложности проведя под наркозом 39 часов - после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.
Обновлено в 10:17
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
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Авто
Toyota запустит в РФ производство нового кроссовера Toyota RAV4
Toyota сообщила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге завершает производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и начинает выпуск новой генерации модели.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
В Нижегородской области в лесу нашли пропавшую 5-летнюю девочку
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Транспорт
Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года
Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею
Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.
Обновлено в 07:51
Общество
Собянин осмотрел ход работ по благоустройству поймы реки Яузы
В пятницу ход строительных работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:01
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Huawei оценила потери от торговых ограничений США в $10 млрд
Китайская корпорация Huawei оценивает потери от торговых ограничений США приблизительно в $10 млрд в год, передает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя компании Эрика Сюя.
Обновлено в 09:21
Авто
Audi представит во Франкфурте электрический внедорожник
Компания Audi опубликовала тизер концептуального электрического внедорожника под названием AI: Trail Quattro.
Обновлено в 10:44
Политика
Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что война в Донбассе скоро закончится.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США
Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
Обновлено в 05:46
Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступит в силу 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций США в связи с "делом Скрипалей" вступит в силу 26 августа.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток
Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
Обновлено в 10:45
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36