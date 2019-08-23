Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован ракRT на русском 06:04
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Отмечается, что он начал проходить лечение. Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995-го по 1997-й.
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В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
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В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Lamborghini показала тизер неизвестной модели
Lamborghini опубликовала в Instagram тизер новой таинственной модели с еще более таинственной надписью.
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Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
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Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов
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Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
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Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
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В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
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В Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение все хирурги больницы
В Нижнем Тагиле, в больнице на Вагонке, шесть хирургов написали заявления на увольнение.
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