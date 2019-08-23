Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован ракRT на русском 06:04
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Отмечается, что он начал проходить лечение. Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995-го по 1997-й.
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Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
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Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
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Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
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Стоит сказать, что компания Toyota, которая является спонсором летней Олимпиады в Токио, передаст для различных спортивных мероприятий около 3,7 тысяч разных ТС.
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Европейские и американские ученые предлагают направить космические аппараты к самым отдаленным планетам Солнечной системы — Урану и Нептуну.
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В Кремле прокомментировали «отказ» мексиканской Interjet от SSJ-100
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