Футбол

У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован ракRT на русском 06:04

Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Отмечается, что он начал проходить лечение. Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995-го по 1997-й.
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У Кулькова диагностирован рак пищевода

Советский спорт05:59

У бывшего футболиста «Спартака» обнаружен рак

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У бывшего игрока «Спартака» Кулькова диагностирован рак

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У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружен рак пищевода

Sport24.ru05:25

У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак пищевода

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Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник. Мастер спорта СССР.
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