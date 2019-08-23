Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Отмечается, что он начал проходить лечение. Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995-го по 1997-й.

Политика ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей этой недели.

Экономика ВТБ отрицает влияние на цены пшеницы в России По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% содержания протеина в глубоководных портах выросли на 4%, до 11,75 тыс. руб. за тонну.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.

Политика Песков прокомментировал заявление Горбачева об аварии в Чернобыле Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной дезинформацию Кремля относительно радиационного фона, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Политика В комиссию Думы по внешнему вмешательству поступают новые материалы Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Армия и оружие Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Происшествия В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.

Авто Toyota представила автомобиль для Олимпиады Стоит сказать, что компания Toyota, которая является спонсором летней Олимпиады в Токио, передаст для различных спортивных мероприятий около 3,7 тысяч разных ТС.

Космос В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым Европейские и американские ученые предлагают направить космические аппараты к самым отдаленным планетам Солнечной системы — Урану и Нептуну.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Политика В Кремле прокомментировали «отказ» мексиканской Interjet от SSJ-100 Возможный отказ мексиканской авиакомпании Interjet от Sukhoi Superjet 100 не ударит по имиджу авиастроения в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Украинский портал удалил материалы с оскорблениями российского гимна Украинский портал nv.ua удалил оскорбительный контент в адрес российского гимна. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.