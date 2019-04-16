Происшествия
У дома Зеленского задержали киллеров с пулеметомАМИТЕЛ 00:25
Полицейские Украины рядом с домом Владимира Зеленского задержали группу людей на джипе, где вместо заднего сиденья был вмонтирован крупнокалиберный пулемет ДШК, сообщает "Известия". Свою жертву злоумышленники поджидали на выезде из коттеджного поселка, в котором проживает кандидат в президенты.
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Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Глава Минкомсвязи предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора
Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил за пересмотр полномочий Роскомнадзора в рамках так называемой регуляторной гильотины.
Обновлено в 07:53
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Футбол
«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»
В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Экономика
Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет
Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Технологии
Роскомнадзор рассказал, как продвигается блокировка Telegram
Существующая система блокировки не оказывает того воздействия, которая могла бы оказывать.
Обновлено в 07:05
Экономика
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41
Кино
Актеры «Игры престолов» показали эксклюзивные фото со съемок сериала
Актеры из «Игры престолов» опубликовали в Instagram фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:33
Космос
Луна теряет по 200 тонн воды в год из-за метеоритов
Обновлено в 03:25
Общество
Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино
Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40
Политика
Суд в Киеве «освободил» блогера Анатолия Шария из-под заочного ареста
Речь идет о деле, расследование которого было открыто еще в мае 2011 года, после стрельбы с участием Шария в ресторане MacDonalds в Киеве.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб
В Мадриде сотрудники правоохранительных органов эвакуируют 235-метровый небоскреб Torre Espacio.
Обновлено в 07:25
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Россияне больше всего боятся резкого роста цен и терактов
В компании развития общественных связей (КРОС), которая и проводила исследование, сообщили, что больше всего жителей России волнуют следующие угрозы: взрыв бытового газа, рост цен на товары и услуги, боязнь терактов и изоляция Рунета.
Обновлено в 07:10
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа
Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58