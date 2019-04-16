У дома Зеленского задержали киллеров с пулеметомАМИТЕЛ 00:25

Полицейские Украины рядом с домом Владимира Зеленского задержали группу людей на джипе, где вместо заднего сиденья был вмонтирован крупнокалиберный пулемет ДШК, сообщает "Известия". Свою жертву злоумышленники поджидали на выезде из коттеджного поселка, в котором проживает кандидат в президенты.

У дома Зеленского задержали киллеров с пулеметом

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