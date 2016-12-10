Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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с чего всё началось
Министерство юстиции намерено конфисковать у госслужащих незадекларированные денежные суммы, если они не смогут предоставить подтверждение законности их получения, говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
BFM.ru03:53

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Калькуляторные конфискации: у чиновников отберут незадекларированные доходы?

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Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах

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В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
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