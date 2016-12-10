У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49

с чего всё началось

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Происшествия На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Армия и оружие Новейший ЗРК «Сосна» впервые показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал первое видео, на котором запечатлён серийный образец новейшего зенитно-ракетного комплекса «Сосна».

Политика Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

Политика Трамп сообщил об отставке пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс Сара Сандерс родом из Арканзаса, сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который занимал должность в течение полугода с момента начала президентского срока Дональда Трампа.

Здоровье В Тюмени официально открыли 6 пляжей В Тюмени администрация приняла решение открыть 6 пляжей с возможностью купаться в водоёмах.

Шоу-бизнес Орнелла Мути получила тюремный срок за ужин с Путиным Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за предоставление поддельной медсправки в 2010 году, пишет агентство ANSA.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за возгорания Полторы тысячи человек были эвакуированы в пятницу из торгового центра "Карнавал" в Екатеринбурге из-за возгорания в одном из павильонов, пострадавших нет, сообщает областной главк МЧС.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Религия Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.

Происшествия Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.

Общество В столичных парках стартует проект «Мастерские полезных каникул» В столичных парках проходит проект «Мастерские полезных каникул», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Происшествия В Бурятии загорелся строительный рынок Строительный рынок загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Улан-Удэ, к борьбе с огнем привлечен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Транспорт СМИ: светофоры в Японии будут использовать как базы мобильной связи нового поколения Правительство Японии решило использовать примерно 200 тыс. имеющихся в стране дорожных светофоров в качестве баз для передачи сигналов мобильной связи пятого поколения (5G).

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.

Игры Игроки в Cyberpunk 2077 смогут создать персонажа-трансгендера Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.

Происшествия Суд арестовал участника убийства мужчины в кафе в Оренбургской области Суд оренбургского Соль-Илецка арестовал одного из подозреваемых в соучастии в вооруженном нападении на мужчину в кафе, который умер от огнестрельных ранений, остальные подозреваемые разыскиваются, сообщили в МВД по Оренбургской области.

Энергетика Минэнерго РФ планирует пятикратный рост производства СПГ Увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в пять раз к 2035 году планирует российское Министерство энергетики.

Политика Путин повысил зарплаты российским судьям В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.