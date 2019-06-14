У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49

с чего всё началось

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Космос Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну В конце весны этого года НАСА и Белый Дом в очередной раз поменяли свои планы, разделив лунную программу США, получившую имя Artemis, на две неравнозначных половины.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Политика МИД России осудил атаки на танкеры в Оманском заливе Министерство иностранных дел России осудило нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.

Политика МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

Космос Астронавт НАСА обнародовала снимок «сестры» Земли Снимок второй планеты от Солнца и как принято считать «сестры» Голубой планеты было сделано на борту космической станции.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.

Театры На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.

Политика Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

Политика Трамп отказался уволить своего старшего советника за нарушение закона Президент США Дональд Трамп отказался выполнить рекомендацию федерального надзорного органа об отправке в отставку его старшего советника Келлиэнн Конуэй.

Футбол Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА Российская сборная поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Политика Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.

Футбол Мальдини назначен на пост технического директора «Милана» Футбольный клуб «Милан» назначил бывшего защитника команды и сборной Италии Паоло Мальдини техническим директором.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Здоровье «Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.