У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49

с чего всё началось

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Футбол Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.

Политика Володин рассказал, когда решится вопрос об участии в ПАСЕ Совет Госдумы определился с датой рассмотрения вопроса о подаче заявки на участие в сессии ПАСЕ.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».

Политика Саакашвили встал на военный учет на Украине Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.

Армия и оружие Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Экономика Европа и Россия договорились избавляться от долларов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.

Армия и оружие Псковские десантники отправились на учения в Сербию Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Происшествия Суд отменил арест обвиняемого в убийстве экс-главы Раменского района Мосгорсуд принял решение об отмене постановления об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве общественницы Евгении Исаенковой.

Политика Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.

Происшествия Сторонник ИГ задержан в Забайкалье за попытку купить оружие За попытку купить оружие в Забайкалья задержали сторонника ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ).

Происшествия В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву «Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Футбол Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.