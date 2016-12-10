У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49

с чего всё началось

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Политика США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.

Общество Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".

Происшествия Подозреваемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест Мосгорсуд 13 июня отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил его адвокат Артём Сарбашев, передает РИА Новости.

Политика Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.

Политика Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.

Армия и оружие Российская корректируемая авиабомба разогнала построение боевиков Опубликовано видео нанесения удара бомбой КАБ-1500ЛГ по построению боевиков. Удар был нанесен посредством истребителя-бомбардировщика Су-34.

Общество Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Здоровье Сделали калекой: мать рассказала о состоянии осуждённой в США Осиповой В следственном изоляторе женщину держали в ужасающих условиях и превратили в калеку, рассказала телеканалу RT её мать Юлиана Филипюк.

Авто Названа дата выхода обновленной Lada Largus FL Дизайн модели унифицируют в соответствии с корпоративным стилем. Названа дата выхода рестайлинговой версии машины.

Футбол Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.

Политика Полицейские создали петицию в защиту генерала, уволенного по просьбе Колокольцева Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед президентом РФ о лишении должностей из-за дела журналиста Ивана Голунова начальника УВД по Западному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина.

Наука В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.

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Игры В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.

Политика В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России Эксперты Атлантического совета обеспокоены "тревожной тенденцией" положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы.

Происшествия На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.

Политика Дочь главы красноярской Счетной палаты обратилась к Путину из-за угроз Мария Давыденко, дочь главы Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить ее семью.

Культура Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» музыканту Вячеславу Бутусову.

Происшествия Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Общество Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.