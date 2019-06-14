Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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У чиновников будут изымать не только имущество, но и деньги со счетов
Владивосток-Новостивчера в 15:25
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Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Футбол
Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»
Бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он в следующем сезоне сделает паузу в работе.
Обновлено вчера в 14:52
Технологии
Ядерная медицина поможет волгоградцам в борьбе с онкологией
В настоящее время только ядерная медицина дает по этому направлению наивысший результат. В 2021 году ядерный центр откроется в Волгограде.
Обновлено в 00:10
Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Киев отказался направлять военные корабли в Керченский пролив
Напомним, еще в апреле 2019 года глава Минобороны Украины Степан Полторак предупредил, что украинские корабли опять будут проходить через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 06:59
Кино
НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Общество
На улице Широтной в Тюмени построят новый детский сад
В районе ЖК «Юбилейный» на улице Широтной в Тюмени появится новый детский сад.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Трамп объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в конце июня Сара Сандерс покинет должность пресс-секретаря Белого дома.
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика
Россия примерно в пять раз нарастит выпуск сжиженного природного газа
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о планах к 2035 году примерно в пять раз нарастить производство сжиженного природного газа, большая часть которого будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Религия
Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией
Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45
Политика
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
Встреча лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началась в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.
Обновлено в 01:05
Политика
США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе
В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»
Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Россиянам запретят держать дома крокодилов и пингвинов
Российское правительство хочет запретить россиянам держать дома ряд диких животных.
Обновлено вчера в 20:18
Авто
Kia показала новый кроссовер для РФ на видео
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля
Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено 12 июня в 23:52