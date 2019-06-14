Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов

Коммерсантъвчера в 22:46

У чиновников будут забирать незадекларированные доходы

URA.Ruвчера в 18:21

У чиновников будут изымать незадекларированные доходы

Ореанда-Новостивчера в 15:19

Минюст готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

ТАССвчера в 14:48

У чиновников будут изымать не только имущество, но и деньги со счетов

Владивосток-Новостивчера в 15:25

У чиновников начнут изымать незадекларированный доход

Forbesвчера в 17:46

У чиновников изымут незадекларированные доходы

BFM.ruвчера в 11:49
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Футбол

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

Бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он в следующем сезоне сделает паузу в работе.
Обновлено вчера в 14:52
Технологии

Ядерная медицина поможет волгоградцам в борьбе с онкологией

В настоящее время только ядерная медицина дает по этому направлению наивысший результат. В 2021 году ядерный центр откроется в Волгограде.
Обновлено в 00:10
Здоровье

Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма

Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты

Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки

Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Политика

Киев отказался направлять военные корабли в Керченский пролив

Напомним, еще в апреле 2019 года глава Минобороны Украины Степан Полторак предупредил, что украинские корабли опять будут проходить через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 06:59
Кино

НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Забайкалье задержали сторонника ИГ

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Общество

На улице Широтной в Тюмени построят новый детский сад

В районе ЖК «Юбилейный» на улице Широтной в Тюмени появится новый детский сад.
Обновлено вчера в 02:34
Политика

Трамп объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в конце июня Сара Сандерс покинет должность пресс-секретаря Белого дома.
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика

Россия примерно в пять раз нарастит выпуск сжиженного природного газа

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о планах к 2035 году примерно в пять раз нарастить производство сжиженного природного газа, большая часть которого будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Религия

Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией

Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45
Политика

В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС

Встреча лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началась в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.
Обновлено в 01:05
Политика

США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе

В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»

Скажу больше: я с детства мечтал играть в Реале, цитирует Азара goal.com.
Обновлено вчера в 14:37
Общество

Россиянам запретят держать дома крокодилов и пингвинов

Российское правительство хочет запретить россиянам держать дома ряд диких животных.
Обновлено вчера в 20:18
Авто

Kia показала новый кроссовер для РФ на видео

Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты

Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество

Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»

Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено вчера в 06:24
Общество

Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля

Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено 12 июня в 23:52
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