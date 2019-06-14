Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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У чиновников будут изымать не только имущество, но и деньги со счетов
Владивосток-Новостивчера в 15:25
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Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Экономика
Протекционизм развитых стран подрывает иностранные инвестиции
Если 16 лет назад лишь 10% принимаемых странами мер ограничивали иностранные инвестиции, то теперь – 34%.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Политика
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча", где начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 00:31
Общество
Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля
Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США
Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.
Обновлено в 01:16
Авто
Покупателям Hyundai Venue придется ждать кроссовер два месяца
На сегодняшний день предоплату за новинку внесли более 15 тысяч покупателей, из-за чего время ожидания машины увеличилось до 8 недель.
Обновлено вчера в 02:05
Экономика
В России могут вырасти тарифы на вывоз мусора
Волонтеры очистили от мусора территории Тосненского и Гатчинского районов.
Обновлено вчера в 00:28
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено вчера в 03:39
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину
Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено вчера в 11:08