Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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У чиновников будут изымать не только имущество, но и деньги со счетов
Владивосток-Новостивчера в 15:25
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Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Футбол
Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба
Обновлено вчера в 17:17
Музыка
Forbes назвал самых богатых рэперов в мире
Американский рэпер Jay-Z возглавил список самых богатых рэперов мира в 2019 году по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 15:22
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
США показали доказательства атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе попыткой «саботирования дипломатии».
Обновлено в 01:07
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» планирует подписать Рибери
По информации источника, английский клуб намерен подписать контракт с Рибери. Французский полузащитник выступал за «Баварию» с 2007 года.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Политика
Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкций
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ
Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Lada XRay оснастят новым «автоматом»
АвтоВАЗ анонсировал производство модели Lada XRay с импортной бесступенчатой коробкой передач Jatco.
Обновлено в 02:49
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Гаджеты
Realme выходит на российский рынок смартфонов
Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.
Обновлено 11 июня в 14:09
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Польский суд вынес приговоры по делу о гибели лайнера Качиньского
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Власти могут обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени.
Обновлено вчера в 04:25
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Общество
Замглавы Саратова по строительству назначена Ирина Солошенко
Сегодня, 14 июня, в должность замглавы Саратова по строительству вступила Ирина Солошенко.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
В Кремле оценили размещение беспилотников США в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников.
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье
Работодатели Челябинской области готовы платить медработникам 32,5 тысячи рублей
В преддверии Дня медицинского работника, который в России отмечается в третье воскресенье июня, портал по поиску работы проанализировал ситуацию на рынке труда Челябинской области в сфере «Медицина и фармацевтика».
Обновлено в 00:15
Авто
Kia показала новый кроссовер для РФ на видео
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено вчера в 07:47
Здоровье
Красноярским врачам насчитали среднюю зарплату в 78 тысяч
Статистики насчитали красноярским врачам среднюю зарплату в 78 тысяч.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22