У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49

с чего всё началось

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Политика Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.

Политика Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.

Авто Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Армия и оружие Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор» Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

Общество Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсу, где для платного скачивания была размещена база с личной информацией 900 тысяч россиян - клиентов банков.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, об этом сообщают РИА Новости.

Общество Томские учителя вышли на пикет за повышение окладов Участники акции протеста требуют от исполнительной власти Томска повышения окладов работникам муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры на 45% по примеру областных организаций.

Армия и оружие Псковские десантники отправились на учения в Сербию Более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии убыли в Сербию для участия в совместном сербско-белорусско-российском учении «Славянское братство-2019».

Общество Умерла старейшая жительница Британии В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.

Космос Впервые определен источник фотонов с энергией выше 100 тераэлектронвольт При помощи установки Tibet air shower array ученые зафиксировали атмосферные ливни частиц, порожденные попаданием фотонов с энергией выше 100 тераэлектронвольт, прилетевших от Крабовидной туманности.

Общество НИУ ВШЭ опровергла политический мотив в увольнении сотрудников ИА "Ореанда-Новости" Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" отрицает политические мотивы в увольнении собственных сотрудников.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.