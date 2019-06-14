У чиновников изымут незадекларированные доходыBFM.ru вчера в 11:49

с чего всё началось

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Политика Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.

Шоу-бизнес Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.

Экономика Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.

Происшествия Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Армия и оружие США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры Иран причастность к атакам месяц назад отверг. Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью.

Технологии Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рассказало о первом зарегистрированном случае смерти пациента после пересадки кишечных бактерий.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

Политика Крым отказался от грязной украинской воды Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.

Политика В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.

Происшествия Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста 11 июня, заявил, что не может вернуться к нормальной жизни.

Политика Володин рассказал, когда решится вопрос об участии в ПАСЕ Совет Госдумы определился с датой рассмотрения вопроса о подаче заявки на участие в сессии ПАСЕ.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Общество В Петербурге уволен председатель комитета по предпринимательству Как сообщает пресс-служба Смольного, временно возглавит комитет Лидия Громова, ранее она работала здесь же на должности первого заместителя председателя.

Политика Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.

Космос Спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские детали до 2023 года Председатель научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев рассказал, что спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года.

Политика ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Футбол Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.

Авто Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Кино Итоги уик-энда 7 - 9 июня в кинопрокате Прибалтики Серьёзные падения сборов на 67, 47 и 61% не помешали сохранить лидерство мультфильму «Тайная жизнь домашних животных 2» в странах Прибалтики.