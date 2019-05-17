Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ ЧеркалинаНакануне.Ru вчера в 06:01
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт". Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.
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Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Спорт
Мелисса Маккарти спародировала Билли Айлиш
Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция начнётся в 19:00
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В сезоне-2018/19 «Манчестер Сити» и «Уотфорд» встречались дважды.
Обновлено в 09:15
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Авто
Компания Suzuki назвала свои бестселлеры в России
Напомним, ранее свои апрельские бестселлеры назвал «АвтоВАЗ».
Обновлено в 10:25
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Обновлено в 02:23
Политика
Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
ДТП с участием грузовика и легковушки произошло в Подмосковье, три человека погибли, включая годовалого ребёнка, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Обновлено в 08:10
Спорт
Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в Баку
XXXV Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в эти минуты на Национальной арене гимнастики в Баку.
Обновлено 16 мая в 09:00
Происшествия
Фонарный столб упал на внедорожник на северо-западе Москвы (фото)
В результате ДТП один из автомобилей перевернулся, а на внедорожник упала опора, тем самым затруднив движение по проезжей части, пишет РИАМО.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
Обновлено в 10:05
Политика
СМИ узнали о подозрениях ФРГ в адрес австрийской разведки из-за России
Глава Федеральной службы защиты конституции Германии (ведомство осуществляет в ФРГ контрразведывательную деятельность) Томас Хальденванг, выступая на этой неделе в немецком парламентском контролирующем органе PKGr в бундестаге, заявил, что видит значительные риски для германской разведки в сотрудничестве с Австрией.
Обновлено в 10:36
Общество
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Футбол
Рашид Рахимов: «Ожидаем активной игры от ЦСКА»
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 09:29
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Транспорт
МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году
Проект МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году, а движение будет запущено уже в 2019 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Политика
В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Авто
Уникальный пикап РАФ-2909 продают за бесценок
В Армении выставили на продажу уникальный пикап РАФ-2909, выпущенный всего в 80-ти экземплярах специально для обслуживания Олимпиады-1980 в СССР.
Обновлено в 08:59
Космос
В Вязниках пройдёт «ФатьяновКвест»
Сложно сказать, знал ли что-нибудь наш земляк Алексей Фатьянов о квестах, как модном молодёжном развлечении.
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Политика
В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна
Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24