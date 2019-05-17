Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублейИзвестия вчера в 17:54
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Читать в источнике
Оценить1036
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Армия и оружие
Британские читатели раскритиковали перехват самолетов РФ над Балтикой
Обновлено в 00:46
Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Авто
KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой
Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили, что он тайно встречался с некой племянницей российского олигарха Аленой Макаровой.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Остановлено строительство храма в центре Екатеринбурга
Строительство храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга приостановлено и не будет возобновлено, пока не будут известны результаты опроса горожан о судьбе этой территории.
Обновлено 16 мая в 13:14
Гаджеты
Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы
Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено вчера в 09:21
Путешествия
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренер
Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян назвала имя новорожденного сына
Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали имя новорожденного сына.
Обновлено вчера в 18:58
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
На Украине произошел взрыв в банке, есть пострадавшие
В Луганской области на Украине мужчина взорвал гранату в банковском отделении, в результате чего пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено вчера в 12:09
Здоровье
Названы симптомы по определению заболевания печени
Медики назвали симптомы, помогающие определить заболевание печени.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Жители Крыма вспоминают жертв депортации
Траурные мероприятия, посвященные 75-летию депортации народов Крыма, пройдут сегодня во всех во всех муниципальных образованиях республики.
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика
«Газпром» открыл два месторождения на Ямале
В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Технологии
Товары с AliExpress можно будет забрать из магазинов «Пятерочка»
В рамках взаимодействия до конца 2020 года в магазинах «Пятерочка» должно появится более двух тысяч постаматов и столько же пунктов выдачи заказов.
Обновлено вчера в 06:21
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33