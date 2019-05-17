Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублейИзвестия вчера в 17:54

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
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У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

Эхо Москвы01:30

Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ

Lenta.ruвчера в 09:07

СМИ: у арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 10:34

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 10:17

«Коммерсантъ» узнал об изъятии 12 млрд руб. у полковников ФСБ

РБКвчера в 09:00

Драгоценности, элитные часы, доллары и евро: как полковник ФСБ хранил свои миллиарды

URA.Ruвчера в 09:37

У полковников ФСБ обнаружили ценности на 12 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 21:47
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн

У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Вести.UZвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
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