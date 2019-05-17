У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублейИзвестия вчера в 17:54

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

Происшествия МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100 Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.

Авто KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.

Политика Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.

Политика Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили, что он тайно встречался с некой племянницей российского олигарха Аленой Макаровой.

Происшествия Суд арестовал директора НИИ Росрезерва Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Общество Остановлено строительство храма в центре Екатеринбурга Строительство храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга приостановлено и не будет возобновлено, пока не будут известны результаты опроса горожан о судьбе этой территории.

Происшествия На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Шоу-бизнес Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.

Футбол Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренер Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян назвала имя новорожденного сына Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали имя новорожденного сына.

Авто Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.

Происшествия На Украине произошел взрыв в банке, есть пострадавшие В Луганской области на Украине мужчина взорвал гранату в банковском отделении, в результате чего пострадали шесть человек.

Общество Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.

Общество Жители Крыма вспоминают жертв депортации Траурные мероприятия, посвященные 75-летию депортации народов Крыма, пройдут сегодня во всех во всех муниципальных образованиях республики.

Энергетика «Газпром» открыл два месторождения на Ямале В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.

Политика Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».

Технологии Товары с AliExpress можно будет забрать из магазинов «Пятерочка» В рамках взаимодействия до конца 2020 года в магазинах «Пятерочка» должно появится более двух тысяч постаматов и столько же пунктов выдачи заказов.