Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублейВедомости вчера в 08:51
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин был руководителем занимающегося банками подразделения, Фролов – его заместителем.
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Наука
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Обновлено в 04:58
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США отказались от постоянного посла на Украине, узнали СМИ
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Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
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Ранее президент России Владимир Путин сказал, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика, Согласно графику, движение поездов по Крымскому мосту должно быть запущено в декабре 2019 года.
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Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
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Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
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