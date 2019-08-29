Футбол
Lenta.ruУ бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана. Пять месяцев девочка боролась с остеосаркомой — раком костей.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Футбол
Ждем жеребьевку. Определились участники Лиги чемпионов
Определились участники самого престижного европейского клубного футбольного турнира.
Красная весна 10:38
Политика
Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины
Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины.
News.ru 18:02
Футбол
«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Политика
Кикабидзе связал поездки в Россию с отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не ездит в Россию с выступлениями, так как у него есть гордость.
РИА Новости 14:45
Политика
Зеленский оставит Авакова на посту главы МВД Украины
Рада планирует утвердить полный состав правительства Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» высказался о сохранении за главой МВД Арсеном Аваковым его поста, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на украинского депутата Раксолану Пидласа.
Мой Брянск 08:19
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» и «Атлетико» на групповой стадии ЛЧ
Железнодорожники попали в группу D, где сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».
RT на русском 12:57
Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины приняла постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.
ТАСС 17:50
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Здоровье
Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал»
Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 05:08
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Российская газета 17:13
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС 18:12
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
РИА Новости 15:43
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Lenta.ru 00:20
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика
В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час
В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан 07:40
Политика
Коломойский призвал снять санкции с России
Украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил снять с Российской Федерации ограничительные меры, введенные "за агрессию в Донбассе".
Московский Комсомолец вчера в 04:20
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Кино
Умер известный актер Александр Числов
Вечерний курьер 05:54
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, хотя в «Лефортово», по официальным данным, уже находится его бывший подельник Александр Кольченко, отбывающий 10-летнее наказание.
Коммерсантъ 16:13
Технологии
Главкосмос стал главным на внешнем рынке российского космоса
Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.
Красная весна 15:08
Политика
Лукашенко предложил Болтону перезагрузить отношения США и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит в страну советника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона «историческим моментом» и предложил начать отношения между двумя государствами с «чистого листа».
Daily Storm 10:17