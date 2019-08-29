Футбол
Lenta.ruУ бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана. Пять месяцев девочка боролась с остеосаркомой — раком костей.
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Баскетбол
Молодой подбор: обновленная сборная едет на ЧМ за путевкой в Токио
Сборная России по баскетболу постарается выйти в плей-офф чемпионата мира – 2019 и завоевать путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.
Известия 17:01
Космос
Новый китайский спутник сломался после запуска
Газета.Ru 14:31
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Общество
СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста
Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.
Российская газета 02:07
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Происшествия
Четыре человека упали в шахту лифта в Кронштадте
Четыре человека упали в шахту лифта на стройке в Кронштадте, сообщают «Невские новости».
REGNUM 19:18
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Происшествия
В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон
В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.
Газета.Ru 19:04
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Футбол
РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
РИА Новости 10:23
Авто
Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross
Доля продаж универсалов Lada Granta растет за счёт версии Cross, которая вышла на рынок 12 июня.
Tvoe-avto.com 14:21
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье
17 человек госпитализировали в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Ставропольском крае.
News.ru 01:13
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ 16:13
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru 04:08
Футбол
«Карабах» вышел в групповой этап Лиги Европы
«Карабах» пробился в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче команда из Азербайджана обыграла ан своем поле "Линфилд" со счетом 2:1.
Спорт-Экспресс 13:57
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Общество
Во Владивостоке с 27 августа выпало около месячной нормы осадков
RT на русском 00:27
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС 13:08
Театры
В Пермском театре оперы и балета назначен генеральный директор
Исполнительный директор Пермской оперы Андрей Борисов назначен гендиректором театра.
Рифей-Пермь 15:00
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Здоровье
Клещи покусали 50 детей в Смоленской области за одну неделю
АиФ Смоленск 06:30