Футбол

Lenta.ruLenta.ruУ бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана. Пять месяцев девочка боролась с остеосаркомой — раком костей.
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У экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

РИА Новости16:52

Пронзительный пост Луиса Энрике. У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Спорт-Экспресс17:20

Дочь известного футболиста и тренера Луиса Энрике умерла в возрасте 9 лет

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Дочь Луиса Энрике умерла из-за остеосаркомы. Ей было 9 лет

Sports.ru16:55

Бартомеу, Месси, Надаль, Газоль и другие спортсмены поддержали Энрике, у которого умерла дочь

Sport24.ru18:02

Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери

Матч ТВ16:35

Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери

Sportbox.RU16:35
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Луис Энрике
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Испанский футболист и футбольный тренер.
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Сборная Испании по футболу
Команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Королевская испанская футбольная федерация. Федерация является членом ФИФА с 1913 года, членом УЕФА с 1954 года. Сборная считается одной из ведущих команд Европы и мира: в активе сборной Испании - три титула чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 годов и титул чемпионов мира 2010 года. Испания - пятая европейская сборная, становившаяся чемпионом мира, и четвёртая европейская сборная, которая выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и Олимпиаду.
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