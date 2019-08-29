Футбол
Lenta.ruУ бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана. Пять месяцев девочка боролась с остеосаркомой — раком костей.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Автоспорт
Боттас продлил контракт с Mercedes до 2020 года
Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас продолжит выступать за Mercedes в 2020 году. Об этом сообщил Twitter Mercedes.
RT на русском 07:05
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».
Lenta.ru 13:00
Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым
Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.
RT на русском 07:39
Политика
Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств
Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
РИА Новости 17:33
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
РИА Новости 15:43
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 03:49
Футбол
«Зенит» арендовал 18-летнего полузащитника «Ахмата»
"Зенит" арендовал полузащитника "Ахмата" Владимира Хубулова.
ProstoProSport 09:09
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС 13:08
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Армия и оружие
Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам
МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.
РИА Новости 07:01
Происшествия
Во Владимирской области будут судить мать, чья дочь умерла от побоев
Жительница Владимирской области предстанет перед судом за то, что избила капризничавшую шестимесячную дочь, после чего малышка умерла, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
РИА Новости 11:10
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Космос
Космонавты в новом скафандре не смогут соблюсти традицию Гагарина
Например, во время ЧП космонавты смогут в два раза быстрее надевать новые спасательные скафандры, чем экипажи кораблей «Союз», сообщил РИА Новости гендиректор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
BFM.ru 16:20
Происшествия
Полицейские нашли потерявшуюся в лесу в Ленобласти девочку
RT на русском 15:57
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Политика
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Украины
В новом правительстве объединили министерство экономики с министерством АПК, министерство ветеранов с министерством "временно оккупированных территорий", минспорта с минкультуры Депутаты Верховной Рады Украины утвердили новый состав Кабинета министров, предложенный избранным 29 августа премьер-министром Алексеем Гончаруком.
SM News 14:20
Технологии
Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе
Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.
Реальное время 01:44
Политика
Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с бывшего вице-канцлера
Расследование началось после публикации видеозаписи, на которой политики обсуждали с некой русскоговорящей женщиной возможности тайного финансирования Австрийской партии свободы.
Эхо Москвы 17:04
Технологии
Первая в России 5G сеть запущена в Кронштадте
Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
Бел.Ру 15:55
Шоу-бизнес
Брэд Питт показал, что у него осталось от Анджелины Джоли
Фото: Брэд Питт на Венецианском кинофестивале На запястье Питта красуются первые буквы имени Джоли, которые, видимо, актер решил не сводить и оставить как память.
Bimru.ru 04:48
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59