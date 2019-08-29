Футбол

Lenta.ruLenta.ruУ бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана. Пять месяцев девочка боролась с остеосаркомой — раком костей.
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9-летняя дочь экс-тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике умерла от рака

Sport24.ru16:29

Пронзительный пост Луиса Энрике. У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Спорт-Экспресс17:20

Луис Энрике объявил, что его дочь скончалась

Чемпионат16:23

У экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

РИА Новости16:52

Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери

Матч ТВ16:35

Луис Энрике сообщил о смерти 9-летней дочери

Sportbox.RU16:35

Дочь Луиса Энрике умерла из-за остеосаркомы. Ей было 9 лет

Sports.ru16:55
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Команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Королевская испанская футбольная федерация. Федерация является членом ФИФА с 1913 года, членом УЕФА с 1954 года. Сборная считается одной из ведущих команд Европы и мира: в активе сборной Испании - три титула чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 годов и титул чемпионов мира 2010 года. Испания - пятая европейская сборная, становившаяся чемпионом мира, и четвёртая европейская сборная, которая выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и Олимпиаду.
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