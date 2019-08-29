Футбол
Lenta.ruУ бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана. Пять месяцев девочка боролась с остеосаркомой — раком костей.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Политика
Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском
Депутат украинской Рады Антон Киссе во время заседания парламента не смог выступить на родном языке, что позабавило его коллег.
Газета.Ru 21:58
Культура
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
Менеджер британского певца Эда Ширана прокомментировал информацию о том, что музыкант запишет главную мелодию для саундтрека к 25-му фильму о Джеймсе Бонде No Time To Die, сообщает Music Week.
РИА Новости 16:03
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Авто
Компания Great Wall продемонстрировала пикап P-Series Pao
Сегодня стартовало массовое производство пикапов Great Wall из новой линейки P-Series Pao, внешний облик которых имеет много общего с легендарной Toyota Tundra образца 2007 года.
Новые автомобили 07:03
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском 18:25
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
РИА Новости 15:40
Экономика
Кабмин утвердил порядок проведения крабовых аукционов
В министерстве указали, что благодаря утвержденным правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.
ТАСС 10:04
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
Твой Континент 03:37
Кино
Российские телезрители назвали любимые отечественные фильмы
Телепрограмма 11:09
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
МедиаПоток 13:14
Политика
Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией
Украина и Россия начали обмен пленными.
Lenta.ru 20:41
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Политика
Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание
Депутаты Верховной рады IX созыва соберутся в четверг на свое первое заседание.
ТАСС вчера в 17:03
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru 07:33
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия 19:20
Политика
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
Правительство одобрило предложение министерства иностранных дел о погашении задолженности за 2017-2018 годы по членским взносам России в бюджеты органов Совета Европы в размере 54,6 миллиона евро.
Российская газета 08:40
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:46
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Здоровье
Липецким медработникам увеличат зарплату
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.
LipetskMedia.ru 09:53
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55