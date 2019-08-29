Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана. Пять месяцев девочка боролась с остеосаркомой — раком костей.

Гаджеты Huawei снизила поставки смартфонов в Россию Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.

Происшествия В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Шоу-бизнес Рита Дакота поцеловала Влада Соколовского на концерте 29-летняя Рита Дакота и 27-летний Влад Соколовский расстались с громким скандалом в прошлом году.

Политика Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Здоровье В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией 21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Происшествия Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В деле о покушении на Рудникова появился второй обвиняемый Фото — "Новый Калининград" В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.

Теннис Рублев вышел в третий круг US Open Андрей Рублев преодолел второй круг Открытого чемпионата США. Российский теннисист прошел француза Жиля Симона.

Кино Бриенна Тарт из «Игры престолов» рассказала об интимной сцене с Джейме Актриса Гвендолин Кристи, исполнившая роль Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", прокомментировала постельную сцену с Джейме Ланнистером, сыгранного Николаем Костером-Вальдау.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.

Экономика Компании разрешили включать в тариф затраты на покупку ТСО Компании разрешили включать в тариф затраты на покупку ТСО «Россети» получили новые возможности для полной зачистки рынка от частных региональных электросетей, на что до сих пор у госмонополии не хватало средств.

Наука В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.