Футбол
Lenta.ruУ бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана. Пять месяцев девочка боролась с остеосаркомой — раком костей.
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Гаджеты
Huawei снизила поставки смартфонов в Россию
Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.
Коммерсантъ 07:47
Происшествия
В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон
В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.
Газета.Ru 19:04
Кино
Умер известный актер Александр Числов
Вечерний курьер 05:54
Политика
Поклонская посоветовала Волкеру «выспаться» после слов о Крыме
РИА Новости вчера в 06:15
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Шоу-бизнес
Рита Дакота поцеловала Влада Соколовского на концерте
29-летняя Рита Дакота и 27-летний Влад Соколовский расстались с громким скандалом в прошлом году.
StarHit.ru 18:00
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости 21:25
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru 22:43
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов
Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".
Российская газета 13:01
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.
Известия 22:25
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС 13:08
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия
В деле о покушении на Рудникова появился второй обвиняемый
Фото — "Новый Калининград" В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.
Новый Калининград.Ru 13:04
Теннис
Рублев вышел в третий круг US Open
Андрей Рублев преодолел второй круг Открытого чемпионата США. Российский теннисист прошел француза Жиля Симона.
Sportbox.RU 18:22
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче
Хоккеисты ярославского "Локомотива" победили череповецкую "Северсталь" в товарищеском матче.
РИА Новости 13:29
Кино
Бриенна Тарт из «Игры престолов» рассказала об интимной сцене с Джейме
Актриса Гвендолин Кристи, исполнившая роль Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", прокомментировала постельную сцену с Джейме Ланнистером, сыгранного Николаем Костером-Вальдау.
РЕН ТВ 20:00
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Экономика
Компании разрешили включать в тариф затраты на покупку ТСО
Компании разрешили включать в тариф затраты на покупку ТСО «Россети» получили новые возможности для полной зачистки рынка от частных региональных электросетей, на что до сих пор у госмонополии не хватало средств.
Коммерсантъ вчера в 12:34
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Армия и оружие
Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.
Взгляд.ру 10:25