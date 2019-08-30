Футбол
РБКДочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет
Дочь бывшего главного тренера сборной Испании и футбольного клуба «Барселона» Луиса Энрике скончалась в возрасте девяти лет после тяжелой болезни. Об этом сообщается в твиттере Луиса Энрике.
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Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru вчера в 14:03
Политика
СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет.
РБК 01:28
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
В Красноярском крае трагически ушел из жизни чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак.
Росбалт 01:54
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости вчера в 01:45
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Здоровье
Россиянам рассказали о новой опасности картошки фри и чипсов
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе акриламид.
Lenta.ru 01:49
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15
Экономика
Набсовет ВЭБа одобрил участие в финансировании ЦКАД-IV
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-IV), госкорпорация возьмет на себя часть старшего и младшего долга, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета.
РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Музыка
Пригожин поддержал Киркорова после скандала на «Новой волне»
Иосиф Пригожин призвал не осуждать Филиппа Киркорова, устроившего накануне скандал на «Новой волне».
Телепрограмма вчера в 09:24
Происшествия
Московская студентка впала в кому во время отдыха в Турции
Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому. Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, пишет РЕН ТВ.
Известия 00:46
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
Исполнительный продюсер экранизации «Ведьмака» от Netflix Джованни Юджин Альтамаркес сообщил в твиттере, что съёмочный процесс первого сезона шоу завершился, однако из-за замены одного из ведущих актёров сейчас проходят пересъёмки ряда сцен.
Игромания.ру вчера в 08:43
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Политика
Кикабидзе признался в желании «разрушить» российскую политику
Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что любит русских людей, но не любит российскую политику, которую мечтает «разрушить».
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Происшествия
Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой
Российская газета 00:58
Экономика
«Роснефть Аэро» выходит на авиатопливный рынок Магадана
По мнению участников рынка, выход компании на новое направление повысит конкуренцию на рынке авиатопливообеспечения Магадана.
ФедералПресс вчера в 09:27
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Политика
Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Рулит Серябкина. Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым
Узбекская и российская певица Наргиз объяснила, почему прекратила сотрудничество с продюсерским лейблом Максима Фадеева.
Главный региональный 01:55