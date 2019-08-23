Футбол

У бывшего игрока «Спартака» нашли ракЭкспресс газета 09:10

У бывшего игрока "Спартака" нашли рак У бывшего защитника "Спартака" и сборной России Василия Кулькова обнаружен плоскоклеточный рак пищевода.
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У Кулькова диагностирован рак пищевода

Советский спорт05:59

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Болельщики поддержали бывшего игрока «Спартака», у которого обнаружили рак

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Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник. Мастер спорта СССР.
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