Футбол
У бывшего игрока «Спартака» нашли ракЭкспресс газета 09:10
У бывшего игрока "Спартака" нашли рак У бывшего защитника "Спартака" и сборной России Василия Кулькова обнаружен плоскоклеточный рак пищевода.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Богомолов назвал Собчак будущей женой
Обновлено в 03:15
Общество
В США умер миллиардер Дэвид Кох
В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Обновлено в 09:09
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море
Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Общество
Крупнейшая мечеть Европы открылась в Чечне
В чеченском городе Шали открыли крупнейшую мечеть Европы, где смогут разместиться 30 тыс. молящихся и еще до 70 тыс.— на прилегающей территории.
Обновлено в 09:30
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье
В Тульской области 92 человека заразились мышиной лихорадкой
Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует туляков и гостей области о риске заражения мышиной лихорадкой.
Обновлено в 05:20
Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Обновлено в 08:31
Здоровье
Регулярная активность является лучшим способом продлить жизнь
Обновлено вчера в 16:30
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и подготовить симметричный ответ.
Обновлено в 06:58
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Технологии
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.
Обновлено в 06:49
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Футбол
Ковач: мне 47 лет, и я напивался не более 10 раз за всю жизнь
Ковач тренирует «Баварию» с 2018 года. В прошлом сезоне мюнхенский клуб под его руководством стал чемпионом Германии.
Обновлено в 08:38
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Политика
Аваков предложил продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее ребенка
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов
Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.
Обновлено в 03:00
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
«Бавария» заплатит 40 миллионов евро за полузащитника «Эспаньола»
«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Эспаньола» Марка Року.
Обновлено в 08:04