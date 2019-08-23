Футбол
У бывшего футболиста московского «Спартака» диагностирован рак7 новостей 08:46
Фратрия, со ссылкой на родственников Кулькова сообщает, что у него плоскоклеточный рак пищевода. В настоящее время Кульков проходит курс лечения в клинике в Красногорске.
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Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Общество
В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть
В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»
Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .
Обновлено в 09:02
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Индийский пилот, сбитый над Кашмиром, вернулся на службу в ВВС
22 августа ВВС Индии сообщили, что командир авиационного крыла Абхинандан Вардхаман, сбитый над Кашмиром 27 февраля, вернулся в строй.
Обновлено в 09:15
Спорт
Латыпов завоевал бронзу на ЧМ по летнему биатлону
Обновлено в 11:45
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
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Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Экономика
Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд
Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Обновлено в 08:48
Космос
Маск придумал, как терраформировать Марс без ядерной бомбардировки
Стоит отметить, что это предложение чуть более реально, чем массированная ядерная бомбардировка.
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Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Корабли ТОФ «уничтожили» субмарину условного противника
Корабли российского Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море «уничтожили» подлодку условного противника, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Культура
Собака-гипнотизер довела пользователей сети до истерики
Обновлено в 12:20
Спорт
15-летний российский ватерполист скончался в Болгарии
Обновлено в 11:00
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Палестинец ранен израильскими военными
Израильские военные пресекли попытку диверсии. На границе сектора Газа они ранили палестинца при попытке его атаки.
Обновлено в 04:08
Политика
Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что война в Донбассе скоро закончится.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
ВМФ России получит в 2020 году шесть подводных лодок
ВМФ России получит в 2020 году шесть подлодок от судостроительных мероприятий, в том числе атомных.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Обнаружена стоянка с тысячами неисправных автомобилей марки Mercedes
В Германии была обнаружена взлетно-посадочная полоса, заставленная несколькими тысячами автомобилей марки Mercedes.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона Батырева
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за своего коллегу по сцене Антона Батырева.
Обновлено в 04:34