Футбол
У бывшего футболиста московского «Спартака» диагностирован рак7 новостей 08:46
Фратрия, со ссылкой на родственников Кулькова сообщает, что у него плоскоклеточный рак пищевода. В настоящее время Кульков проходит курс лечения в клинике в Красногорске.
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Общество
В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Ижевске автобус с пассажирами влетел в опору трубопровода
В Ижевске рейсовый автобус "Нефаз" с пассажирами влетел в опору воздушного трубопровода.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Астон Вилла» оказалась сильнее «Эвертона» в матче АПЛ
«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче 3-го тура сезона-2019/20 чемпионата Англии.
Обновлено в 16:55
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова лишили бронзовой медали ЧМ-2019
Хоккеист Евгений Кузнецов лишился бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.
Обновлено в 14:58
Футбол
Рамос: «Не исключаю, что в будущем стану главным тренером»
Не исключаю, что в будущем стану тренером, но говорить, что это случится завтра, было бы слишком громко.
Обновлено в 13:29
Экономика
ФАС оштрафовала банк ВТБ за нарушения закона о рекламе
Московское областное управление Антимонопольной службы России оштрафовало банк ВТБ на сумму 600 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе».
Обновлено в 11:19
Наука
Как работает альцгеймерическая мутация
Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В ДТП со слетевшим кунгом на дамбе погиб человек
Обновлено в 15:33
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
В Финляндии создали духи из человеческого пота
Отмечается, что одним из составляющих парфюма, помимо традиционных ингредиентов, стал пот всех сотрудников компании.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Samsung начала тестировать новую оболочку на Galaxy S10+
Новый интерфейс тестируется на флагманской модели Galaxy S10+. На видео видно, какие изменения ждут пользователей с Samsung One UI 2.0.
Обновлено в 13:25
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 10:53
Политика
Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом
Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.
Обновлено в 13:56
Футбол
Клуб РПЛ может арендовать Лаксальта у «Милана» с правом выкупа
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Милан» готов отдать 26-летнего футболиста в аренду за 1 млн евро с правом последующего выкупа.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Происшествия
На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Трагедия произошла в селе Курсавка Ставропольского края. Там во время операции кесарева сечения умерла роженица.
Обновлено в 12:39
Политика
Минсвязи наметило первые частотные аукционы для 5G до конца года
В Министерстве связи считают приоритетным использование частот в диапазоне 4,4-4,9 ГГц для внедрения 5G, так как силовые ведомства это согласовали и ведомство продолжает согласовывать с ними все параметры, заявил замглавы Минсвязи Олег Иванов.
Обновлено в 14:01
Футбол
Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что его все устраивает в команде.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Изысканная Анна Нетребко облачилась в полупрозрачное платье в Сочи
Обновлено 21 августа в 11:22
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Общество
В Крыму на фестивале «Таврида — АРТ» молодежи раздадут 80 млн рублей
В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей.
Обновлено в 04:41
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09