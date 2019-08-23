Футбол

У бывшего футболиста московского «Спартака» диагностирован рак7 новостей 08:46

Фратрия, со ссылкой на родственников Кулькова сообщает, что у него плоскоклеточный рак пищевода. В настоящее время Кульков проходит курс лечения в клинике в Красногорске.
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник. Мастер спорта СССР.
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