Футбол

У бывшего футболиста «Спартака» Василия Кулькова обнаружен ракREGNUM 06:56

Отмечается, что Кулькову поставлен диагноз — плоскоклеточный рак пищевода. В настоящее время он проходит второй этап химиотерапии под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске. 53-летний Кульков является членом тренерского штаба академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.
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Василий Сергеевич Кульков
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник. Мастер спорта СССР.
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