Футбол
У бывшего футболиста «Спартака» Василия Кулькова обнаружен ракREGNUM 06:56
Отмечается, что Кулькову поставлен диагноз — плоскоклеточный рак пищевода. В настоящее время он проходит второй этап химиотерапии под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске. 53-летний Кульков является членом тренерского штаба академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Обновлено в 14:08
Кино
Как актер из «17 мгновений весны» умер после ссоры с Лиозновой
Советский актер Лаврентий Масоха, которого массовый зритель запомнил по фразе его персонажа Шольца из многосерийного фильма "17 мгновений весны", родился ровно 110 лет назад - 23 августа 1909 года.
Обновлено в 16:21
Футбол
«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Обновлено в 17:14
Интернет
ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей Apple
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей продукции Apple.
Обновлено в 05:13
Космос
Астронавты NASA совершили выход в открытый космос
Обновлено 21 августа в 10:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса
Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.
Обновлено в 13:14
Здоровье
В Москве обновят оснащение медицинских бригад скорой
Обновлено в 05:38
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:22
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено в 06:31
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Здоровье
Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани
С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
Обновлено в 09:36
Финансы
Рубль «надеется» на симпозиум в США
Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
Обновлено в 08:41
Футбол
Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в команде
После первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил серьезную травму.
Обновлено в 04:54
Экономика
Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре
В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Футбол
Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кельном»
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено в 19:01
Политика
Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ
Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.
Обновлено в 06:18
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Наука
Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей
Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено 21 августа в 07:14
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 13:23
Культура
39 часов наркоза: Михалков рассказал о перенесенных операциях
Было 7 операций и 39 часов наркоза. Мне меняли бедро и в сустав занесли инфекцию, потом началась череда всяких испытаний.
Обновлено в 11:09