Происшествия

У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственникиРИА Новости 07:53

У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, прокуратура подала иск о лишении матери ребенка родительских прав.
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Анна Кузнецова
Нашлись родственники девочки, но еще вопрос этот не проработан, он будет решаться до заключения соответствующих уполномоченных ведомств по этому поводу, расследование ведется сейчас, не будем забегать вперед.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельРИА Новости 07:53
с чего всё началось
"А уже после визита детского омбудсмена врачи сообщили, что девочка шепотом начала произносить некоторые слова", - отмечается в сообщении института уполномоченных по правам ребенка в Facebook
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