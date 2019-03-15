Происшествия
У пятилетней девочки-маугли нашлись родственникиРадио Маяк вчера в 09:58
Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Мать ребенка задержали, следователи завели дело по статье "покушение на убийство". Суд арестовал женщину до 10 мая.
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Нашлись родственники девочки, но еще вопрос этот не проработан, он будет решаться до заключения соответствующих уполномоченных ведомств по этому поводу, расследование ведется сейчас, не будем забегать вперед.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 07:53
с чего всё началось
"А уже после визита детского омбудсмена врачи сообщили, что девочка шепотом начала произносить некоторые слова", - отмечается в сообщении института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.РИА Новостивчера в 09:38
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У девочки-маугли из Москвы нашлась родная тетя и теперь хочет ее удочерить
Комсомольская правдавчера в 11:13
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