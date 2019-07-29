Навального перевезли в больницу из спецприемника.

У больницы, где находится Алексей Навальный, продолжаются задержания

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