Происшествия

У больницы, где находится Алексей Навальный, продолжаются задержанияВесьма 17:25

Навального перевезли в больницу из спецприемника.
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Пришедших поддержать Алексея Навального задержали накануне вечером у 64-й больницы в Москве

Эхо Москвы21:03

Более 20 человек задержаны у больницы Навального

Коммерсантъ17:47

Полиция задержала корреспондента «Сноба» у больницы, где находится Навальный

Snob.ru16:38

В Москве у больницы задержали сторонников Навального, приехавших поддержать его

Новая газета17:09

Силовики задержали журналиста «Дождя» Тимофея Рожанского у больницы, куда госпитализировали Навального

Медиазона16:57

У больницы Навального задержали около десяти человек

РБК17:32

У больницы, где лежит Навальный, начались задержания. Включение корреспондента Дождя из автозака

Дождь16:35
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Политика

ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию

Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Общество

В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик»

Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
Обновлено в 11:46
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Происшествия

NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек

Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:36
Автоспорт

Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Обновлено в 12:13
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию

Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество

Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан 235-м гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:54
Общество

В Амурской области продолжается паводок на реках региона

В Амурской области продолжается дождевой паводок на реке Селемдже, который уже привел к затоплению нескольких населенных пунктов региона.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

«Динамо» обыграло «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины по футболу

Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины по футболу.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Мария Порошина поблагодарила Гошу Куценко за поддержку

В социальной сети Instagram Мария Порошина поблагодарила своего бывшего супруга Гошу Куценко за поддержку.
Обновлено в 08:10
Космос

Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь

Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Авто

Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman

За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено в 08:51
Общество

Украинские электрички ужаснули пользователей Сети

В социальных сетях поразились плачевному состоянию украинских электричек, которые следуют по направлению Киев – Казатин.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек

Обновлено в 20:49
Происшествия

ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»

Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика

В Вене началась встреча «ядерной пятерки» и Ирана

Представители России, Китая, Британии, Франции и Германии проводят встречу с иранской делегацией в Вене по поводу соблюдения ядерной сделки.
Обновлено в 07:02
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в воскресенье

Обновлено в 06:47
Общество

Москвичей ждет температурный антирекорд

В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".
Обновлено в 19:54
Общество

Сапожников призвал читинцев не покупать ягоду в несанкционированных точках

Ранее, 13 июля, Сапожников совершил рейд по уличным рынкам города и остался недоволен «пыльной клубникой», которую продают читинцам.
Обновлено в 20:49
Наука

В Новой Зеландии обнаружен пень-вампир

Исследователи из Оклендского технологического университета обнаружили в Новой Зеландии пень, который живет за счет соседних деревьев, пишет iScience.
Обновлено в 19:44
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Авто

Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году

Обновлено в 04:46
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных

Обновлено в 14:19
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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