Происшествия

У больницы, где находится Алексей Навальный, продолжаются задержанияВесьма 00:26

UPD (2:10 ночи): юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев, который был задержан у 64-ой больницы в Москве и сейчас находится в ОВД Академический, подтвердил «Открытым медиа», что ночью на задержанных составляют протокол по административной статье 20.2 часть 5.
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с чего всё началось
Сотрудники полиции задержали 21 человека у городской клинической больницы №64, куда из спецприемника доставили главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «ОВД-инфо
».
Коммерсантъвчера в 17:23

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Задержанных у больницы, где лежит Навальный, отпустили из отделения

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Не менее двадцати человек задержала минувшей ночью полиция у больницы, где находится Алексей Навальный

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У больницы, где лежит Навальный, начались задержания. Включение корреспондента Дождя из автозака

Дождьвчера в 16:35

У больницы Навального задержали около десяти человек

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Силовики задержали журналиста «Дождя» Тимофея Рожанского у больницы, куда госпитализировали Навального

Медиазонавчера в 16:57

Полиция задержала корреспондента «Сноба» у больницы, где находится Навальный

Snob.ruвчера в 16:38

Более 20 человек задержаны у больницы Навального

Коммерсантъвчера в 17:47
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Фармритейлеры теряют покупателей

Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
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Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

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Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

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Происшествия

Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области

В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.
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Общество

Женщина разделась догола из-за аномальной жары и попала на видео

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Общество

К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох

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Автоспорт

Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии

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Происшествия

Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии

В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство

Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
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Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
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Общество

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Обновлено вчера в 20:53
Авто

Чудо-машина из советской комедии «Операция Ы»

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Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
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Энергетика

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
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Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Наука

В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям

Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено 26 июля в 11:21
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В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

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Политика

Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь

Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон

Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

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Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Политика

СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
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Политика

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Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".
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Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
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Новый Redmi Note 8 оснастят камерой разрешением 64 Мп

Напомним, Redmi Note 7 первый в Xiaomi получил камеру на 48 Мп, а Redmi Note 8 выйдет с камерой разрешением 64 Мп.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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