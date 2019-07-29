с чего всё началось

UPD (2:10 ночи): юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев, который был задержан у 64-ой больницы в Москве и сейчас находится в ОВД Академический, подтвердил «Открытым медиа», что ночью на задержанных составляют протокол по административной статье 20.2 часть 5.

У больницы, где находится Алексей Навальный, продолжаются задержания

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