Происшествия

У больницы Навального задержали около десяти человекРБК 17:32

«ОВД-Инфо» сообщает, что, по состоянию на 23:42, задержали 12 человек. Позднее «ОВД-Инфо» сообщил о 21 задержанном, их привезли к отделу полиции по Академическому району. Навального увезли на скорой в больницу утром 28 июля.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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