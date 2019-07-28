Происшествия
У больницы Навального задержали около десяти человекРБК 17:32
«ОВД-Инфо» сообщает, что, по состоянию на 23:42, задержали 12 человек. Позднее «ОВД-Инфо» сообщил о 21 задержанном, их привезли к отделу полиции по Академическому району. Навального увезли на скорой в больницу утром 28 июля.
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Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
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Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
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Музыка
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Происшествия
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Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
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Автоспорт
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Кино
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Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
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Здоровье
Бригада медиков провела осмотры детей Корякии в лагере «Металлист»
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Обновлено в 17:59
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
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Обновлено в 18:31
Политика
В Эстонии предложили восстановить памятник солдату СС
Монумент был установлен и демонтирован в 2004 году Некоммерческая организация "Клуб друзей Эстонского легиона" попросила руководство волости Ляэнаранна разрешить установить на кладбище в городе Лихула копию памятника солдату в форме СС, сообщает IRR.
Обновлено в 17:50
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч
Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.
Обновлено в 14:00
Общество
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Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
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Происшествия
При стрельбе в Нью-Йорке пострадали не менее 11 человек, один погиб
При стрельбе сегодня ночью пострадали не менее 11 человек. Один из них, 38-летний мужчина, скончался на месте происшествия.
Обновлено в 01:25
Общество
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Обновлено вчера в 00:55
Политика
В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
Обновлено в 19:16
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
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Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
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Общество
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Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
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Армия и оружие
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По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Экономика
Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли
В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено в 18:31
Общество
К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох
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