Происшествия

У больницы, где находится Алексей Навальный, продолжаются задержанияВесьма 17:25

Навального перевезли в больницу из спецприемника.
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У 64-й больницы, где сейчас находится Алексей Навальный, задержаны несколько его сторонников

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Более 20 человек задержаны у больницы Навального

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Полиция задержала корреспондента «Сноба» у больницы, где находится Навальный

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Силовики задержали журналиста «Дождя» Тимофея Рожанского у больницы, куда госпитализировали Навального

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У больницы, где лежит Навальный, начались задержания. Включение корреспондента Дождя из автозака

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Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
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По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
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Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций о сжигании мусора и обломков домов, пострадавших в результате паводка в Приангарье, может нарушить законодательство об охране атмосферного воздуха, сообщает прокуратура Иркутской области.
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Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

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Происшествия

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Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
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Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Осужден полковник ФСБ из управления президента

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
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Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
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Экономика

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Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки к выходу страны из ЕС без сделки запустит рекламную кампанию, на которую в ближайшие три месяца будет потрачено 100 млн фунтов, пишет The Guardian со ссылкой на правительственные источники.
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Жертвами непогоды в Италии стали три человека

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В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка

Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.
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На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
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Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен

Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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