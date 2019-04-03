Футбол
У болельщика «Балтики» во время матча случился инсульт на стадионеБомбардир.ру 01:20
Благодаря оперативно сработавшим службам, болельщикам и сотруднику клуба Андрею Клименкову пострадавшему Алексею Фролову успели оказать экстренную медицинскую помощь и быстро госпитализировать. По словам врачей, Фролову повезло, что приступ случился во время матча.
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Консерватизм мешает: главный тренер «Балтики» — о проблемах команды во время матчей
Клопс01 апреля в 10:52
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